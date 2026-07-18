Giornale di Sicilia: “Barbera, Lagalla rompe lo stallo: via alla riduzione della concessione Sipet”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
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Il Comune di Palermo accelera sul progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera per rispettare le scadenze imposte da FIGC e UEFA in vista di Euro 2032. Come racconta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, il sindaco Roberto Lagalla ha deciso di intervenire direttamente dopo il mancato accordo tra il Palermo FC e Sipet, la società che gestisce l’ippodromo, avviando la procedura per ridurre una parte della concessione dell’area interessata dai lavori.

Secondo Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, la decisione nasce dall’urgenza di rispettare il termine del 31 luglio, data entro la quale il Consiglio comunale dovrà approvare la convenzione per consentire alla città di proseguire il percorso di candidatura a sede degli Europei del 2032. Nella comunicazione inviata agli uffici, Lagalla prende atto del fallimento di tutti i tentativi di mediazione tra le parti, nonostante i numerosi incontri istituzionali e tecnici svolti nelle ultime settimane.


Come evidenzia ancora Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, il nodo della vicenda riguarda la richiesta di un indennizzo di circa sei milioni di euro avanzata da Sipet per la disponibilità dell’area necessaria alla realizzazione della copertura integrale dello stadio. Il Comune ribadisce però che l’intervento è stato già dichiarato di interesse pubblico e che la candidatura di Palermo a Euro 2032 rappresenta un obiettivo strategico che non può essere compromesso dall’assenza di un’intesa tra soggetti privati.

Per Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, il sindaco ha quindi scelto una soluzione intermedia, evitando la revoca della concessione ma disponendo la riduzione di circa 2.900 metri quadrati dell’area assegnata a Sipet, pari a circa l’1% della superficie complessiva. Gli uffici comunali dovranno ora avviare il procedimento amministrativo e rideterminare il canone della concessione, così da consentire il proseguimento dell’iter progettuale.

Infine, Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia sottolinea che il Comune lascia comunque aperta la possibilità di un accordo tra Palermo FC e Sipet durante la fase della progettazione esecutiva. Nel frattempo, però, Palazzo delle Aquile ha scelto di non attendere oltre per evitare il rischio di perdere il finanziamento regionale da 60 milioni di euro destinato alla riqualificazione del Barbera.

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