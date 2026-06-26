Tah apre al Palermo: «A fine carriera? Sì». Il difensore del Bayern: «Crediamo di poter vincere questo Mondiale»

C’è anche una battuta che farà sognare i tifosi rosanero nelle parole di Jonathan Tah. Il difensore del Bayern Monaco e della Germania, intervistato dai giornalisti presenti in mixed zone dopo la sconfitta contro l’Ecuador, ha infatti aperto a un possibile futuro in Sicilia, complice il forte legame con Palermo, città d’origine della moglie.

Alla domanda se un giorno potrebbe chiudere la carriera con la maglia del Palermo, Tah ha risposto con un sorriso e senza esitazioni:





«Verrai a giocare a Palermo a fine carriera?»

«Sì».

Un’affermazione che inevitabilmente ha attirato l’attenzione, considerando il rapporto speciale del difensore tedesco con la città.

Successivamente, Tah ha analizzato la sconfitta della Germania, riconoscendo i meriti dell’Ecuador.

«Per loro era fondamentale vincere questa partita, specialmente nell’ultima mezz’ora si è visto. Hanno spinto tantissimo e hanno dato tutto quello che potevano. Sono stati più bravi di noi e hanno meritato di vincere.»

Nonostante il ko, il centrale del Bayern Monaco resta fiducioso sulle possibilità della Nazionale tedesca nel prosieguo della competizione.

«Per noi non è importante essere la squadra favorita per la vittoria del torneo. Per noi la cosa più importante è credere in noi stessi e nella nostra forza. Noi crediamo di poter arrivare fino alla fine, questa è la cosa più importante.»

Infine, Tah ribadisce la convinzione del gruppo.

«Vince la squadra migliore e noi sappiamo di poter essere la squadra migliore.»

Le dichiarazioni del difensore tedesco hanno così regalato anche un curioso siparietto destinato a far parlare i tifosi rosanero, con quella risposta sul Palermo che, almeno per il futuro, lascia aperta una suggestione.