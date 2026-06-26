Tah apre al Palermo: «A fine carriera? Sì». Il difensore del Bayern: «Crediamo di poter vincere questo Mondiale»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Screenshot 2026-06-26 122116

C’è anche una battuta che farà sognare i tifosi rosanero nelle parole di Jonathan Tah. Il difensore del Bayern Monaco e della Germania, intervistato dai giornalisti presenti in mixed zone dopo la sconfitta contro l’Ecuador, ha infatti aperto a un possibile futuro in Sicilia, complice il forte legame con Palermo, città d’origine della moglie.

Alla domanda se un giorno potrebbe chiudere la carriera con la maglia del Palermo, Tah ha risposto con un sorriso e senza esitazioni:


«Verrai a giocare a Palermo a fine carriera?»
«Sì».

Un’affermazione che inevitabilmente ha attirato l’attenzione, considerando il rapporto speciale del difensore tedesco con la città.

Successivamente, Tah ha analizzato la sconfitta della Germania, riconoscendo i meriti dell’Ecuador.

«Per loro era fondamentale vincere questa partita, specialmente nell’ultima mezz’ora si è visto. Hanno spinto tantissimo e hanno dato tutto quello che potevano. Sono stati più bravi di noi e hanno meritato di vincere.»

Nonostante il ko, il centrale del Bayern Monaco resta fiducioso sulle possibilità della Nazionale tedesca nel prosieguo della competizione.

«Per noi non è importante essere la squadra favorita per la vittoria del torneo. Per noi la cosa più importante è credere in noi stessi e nella nostra forza. Noi crediamo di poter arrivare fino alla fine, questa è la cosa più importante.»

Infine, Tah ribadisce la convinzione del gruppo.

«Vince la squadra migliore e noi sappiamo di poter essere la squadra migliore.»

Le dichiarazioni del difensore tedesco hanno così regalato anche un curioso siparietto destinato a far parlare i tifosi rosanero, con quella risposta sul Palermo che, almeno per il futuro, lascia aperta una suggestione.

 

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (117) squadra

Palermo FC, ufficiale il rinnovo con Sicily by Car: sarà ancora Main Partner nella stagione 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo feralpisalò serie b 3-0 (48) Pizzignacco segre

TMW: “Monza, il Palermo pensa a Pizzignacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
joronen

Palermo. Joronen rinnova: «Tifosi, anche per la prossima stagione combatteremo insieme»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo catanzaro 3-2 (139) joronen

Palermo, UFFICIALE: Joronen rinnova

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
1768303382910_amata_elvira

Amata: «Impianti sportivi, sui fondi nessun favoritismo per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (23) pohjanpalo cassandro

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Cassandro a un passo: accordo totale con il Como e il difensore”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Screenshot 2026-06-26 073000

Repubblica: “Cannavò, dal Palermo alla Nazionale maltese: «Un giorno mi piacerebbe tornare in rosanero»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (45) segre

Repubblica: “Rosa, in mezzo si cambia: centrocampo tutto nuovo. Segre diventa un rebus”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo cesena 2-0 (40) Segre

Giornale di Sicilia: “Palermo, Cassandro è fatta. Avanti per Luvumbo, Segre resta centrale nel progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo frosinone 2-0 (21) osti

Palermo, per la A serve di più. Osti: «I tifosi meritano solo soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Palermo, per la A serve di più. Osti: «Vogliamo giovani che siano il futuro del club. La Serie B sarà ancora equilibrata»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
inzaghi mirri gardini osti (9)

Palermo, per la A serve di più. Osti: «Magnani fa parte del nostro progetto. Da Gyasi e Le Douaron ci aspettavamo qualcosa in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-26 122116

Tah apre al Palermo: «A fine carriera? Sì». Il difensore del Bayern: «Crediamo di poter vincere questo Mondiale»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (117) squadra

Palermo FC, ufficiale il rinnovo con Sicily by Car: sarà ancora Main Partner nella stagione 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo feralpisalò serie b 3-0 (48) Pizzignacco segre

TMW: “Monza, il Palermo pensa a Pizzignacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
joronen

Palermo. Joronen rinnova: «Tifosi, anche per la prossima stagione combatteremo insieme»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo catanzaro 3-2 (139) joronen

Palermo, UFFICIALE: Joronen rinnova

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026