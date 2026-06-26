Joronen festeggia il rinnovo: «Palermo è entrata nella mia vita. Darò tutto per questa maglia»

Dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto arrivata in mattinata, Jesse Joronen ha affidato ai propri canali social un messaggio d’amore al Palermo e ai tifosi rosanero.

Il portiere finlandese, che continuerà a difendere i pali del Palermo, ha celebrato il prolungamento del suo rapporto con il club pubblicando una foto dal “Renzo Barbera” accompagnata da parole che testimoniano il forte legame creato con la città.





«Ci sono posti che entrano nella tua vita e la cambiano per sempre: Palermo è uno di questi. Da quando sono arrivato qui, questa città e questa gente sono diventate qualcosa di speciale. Per questo sono felice di continuare a indossare questi colori.

Darò tutto me stesso, ogni giorno, per il Palermo e per questa meravigliosa città.

Avanti insieme, forza Palermo.»

Un messaggio accolto con entusiasmo dai tifosi rosanero, che sui social hanno riempito di affetto il portiere finlandese dopo l’annuncio del rinnovo.