Di Marzio: “Romano al Cagliari, sfuma l’obiettivo del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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Sfuma uno degli obiettivi di mercato del Palermo per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Alessandro Romano è destinato a diventare un nuovo calciatore del Cagliari.

Il club rossoblù ha infatti raggiunto l’accordo anche con il centrocampista classe 2006, chiudendo un’operazione con la Roma sulla base di 5 milioni di euro più bonus, che potranno portare il valore complessivo dell’affare fino a 6,5 milioni di euro.


Nelle ultime settimane il nome di Romano era stato accostato con insistenza anche al Palermo, che aveva seguito con attenzione il giovane talento giallorosso. Tuttavia, la possibilità di giocare in Serie A con il Cagliari e l’intesa raggiunta tra le parti hanno indirizzato definitivamente l’operazione verso la Sardegna.

Per il Palermo, dunque, sarà necessario valutare alternative per rinforzare il centrocampo dopo gli arrivi ormai definiti di Hernani ed Estevez.

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