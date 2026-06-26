La Nazione: “Moggi ricorda Calciopoli: «Mi lamentai per un rigore contro il Palermo e scoppiò il caso griglie»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
PessottoeMoggi-kEfE-U46060968053P0C-528x329@Gazzetta-Web_528x329

A vent’anni da Calciopoli, Luciano Moggi torna a parlare della vicenda che ha segnato il calcio italiano. L’ex direttore generale della Juventus, radiato dopo lo scandalo del 2006, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione, ribadendo la propria versione dei fatti e sostenendo che sulla vicenda ci siano ancora «verità non dette».

Moggi ha innanzitutto respinto le accuse rivolte alla Juventus.


«La Juve faceva paura a tutti per quanto era forte, ma non c’è traccia di reati del club in Calciopoli. Mai abbiamo chiesto di vincere una gara, altri lo hanno fatto. Prevenuti? Tanto. Tanto. Il mio avvocato disse: l’indagato è meglio sceglierlo che cercarlo. Loro lo scelsero».

L’ex dirigente bianconero ha poi parlato di episodi che, a suo dire, sarebbero stati ignorati durante le indagini.

«Sono quelle nascoste da chi doveva indagare. Quando fu squalificato Ibrahimovic per tre giornate nel 2005, avrebbe dovuto saltare Milan-Juventus. Facemmo ricorso per la terza gara, il Milan sapeva già tutto. Meani chiamò il designatore Bergamo che gli rispose: “Tranquillo, troveranno la porta chiusa”. E così fu».

Moggi ha quindi aggiunto:

«Altra verità non detta: il 30 aprile 2005, prima di Fiorentina-Milan, l’arbitro De Santis ricevette la telefonata di Meani che gli disse di non ammonire Nesta, perché i rossoneri erano in lotta con noi per lo scudetto. E infatti non ci furono cartellini gialli».

L’ex dirigente ha anche ricordato un episodio che riguardò il Palermo.

«Quando ci furono queste telefonate dov’erano gli intercettatori? Invece io mi lamentai con Bergamo per una partita persa a Palermo su rigore e si cominciò a parlare delle “griglie” di Moggi».

Infine, rispondendo alla domanda sull’eventuale presenza di un mandante dietro l’inchiesta, Moggi ha dichiarato:

«Non ero molto simpatico alla Roma e Baldini era molto amico dell’investigatore Auricchio. Quella inchiesta faceva comodo ai rivali per far fuori la Juventus. Paparesta chiuso nello spogliatoio? Andrebbe chiuso chi sparse quella voce, era solo gossip. Le schede svizzere agli arbitri? Quando cercai di prendere Stankovic l’Inter me lo soffiò ed ebbi la sensazione che qualcuno mi seguisse. Volevo difendermi con queste schede, non avevo bisogno delle sim per vincere. Con gli arbitri parlavano tutti».

Altre notizie

di-marzio

Di Marzio: “Romano al Cagliari, sfuma l’obiettivo del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Screenshot 2026-06-26 054813

Corriere dello Sport: “Romano, no al Palermo. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
perinetti

Corriere dello Sport: “Perinetti: «Romano? Il talento non ha età. Il Palermo fa bene a puntare sui giovani»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
MALDINI

Inchiesta escort a Milano, alcuni calciatori saranno ascoltati come testimoni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
images

Venezia, idea Brignoli per la porta: il club valuta il ritorno in Italia dell’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
f2a451367d

Corriere dello Sport: “Atalanta su Alajbegovic. Le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Screenshot 2026-06-24 183123

Coppa Italia 2026-27: il tabellone ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
Pallone Serie A

Serie A 2026/27, ufficiali le fasce orarie: prime due giornate solo alle 18:30 e 20:45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
premio internazionale 'Il bello del calcio'

Abodi: «Bisogna rafforzare il calcio italiano, non quello degli stranieri. Malagò…»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (1) de siervo

Pirateria, De Siervo rilancia la battaglia: «Impopolare ma necessaria». Dazn pronta alle azioni legali

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
romano

Corriere dello Sport: “Bologna, Romano resta il primo obiettivo: sfida al Palermo per il talento della Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
9db4f5b3f2

Corriere dello Sport: “Lecce su Addai e Guirassy, il Como accelera: tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026

Ultimissime

PessottoeMoggi-kEfE-U46060968053P0C-528x329@Gazzetta-Web_528x329

La Nazione: “Moggi ricorda Calciopoli: «Mi lamentai per un rigore contro il Palermo e scoppiò il caso griglie»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Romano al Cagliari, sfuma l’obiettivo del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo carrarese 5-0 (116) joronen

Joronen festeggia il rinnovo: «Palermo è entrata nella mia vita. Darò tutto per questa maglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Screenshot 2026-06-26 122116

Tah apre al Palermo: «A fine carriera? Sì». Il difensore del Bayern: «Crediamo di poter vincere questo Mondiale»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (117) squadra

Palermo FC, ufficiale il rinnovo con Sicily by Car: sarà ancora Main Partner nella stagione 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026