Bereszynski saluta la Sicilia: «Per sempre nel nostro cuore». Il difensore posta un messaggio sui social

Manca ormai pochissimo alla scadenza del suo contratto e Bartosz Bereszynski si prepara a diventare ufficialmente un calciatore svincolato. Il difensore polacco, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Palermo, ha voluto condividere sui propri canali social un messaggio che sa di saluto alla Sicilia.

Sul proprio profilo Instagram, Bereszynski ha pubblicato un video che lo ritrae mentre passeggia sul lungomare insieme alla famiglia, accompagnandolo con una dedica significativa:





«Bella Sicilia per sempre nel nostro cuore. Grazie» 💗

Un messaggio di affetto rivolto all’Isola dopo l’esperienza vissuta con la maglia rosanero. Tra pochi giorni il difensore sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione, ma ha voluto lasciare un pensiero speciale alla Sicilia, sottolineando il legame creato durante la sua permanenza a Palermo.

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