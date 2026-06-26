Schira: «Ceccaroni e Segre non sono più centrali nel Palermo, possono partire

Nuova indiscrezione di mercato che riguarda il Palermo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, Pietro Ceccaroni e Jacopo Segre non sarebbero più considerati elementi centrali nel progetto tecnico rosanero.

L’esperto di mercato, attraverso il proprio profilo X, scrive:





«Pietro Ceccaroni e Jacopo Segre non sono più centrali nei piani del Palermo e possono partire.»

Si tratta di un’indiscrezione destinata a far discutere, soprattutto perché entrambi i calciatori sono stati protagonisti nelle ultime stagioni in maglia rosanero. Resta ora da capire se la notizia troverà conferme nelle prossime settimane, con il mercato del Palermo che continua a entrare nel vivo.