Schira: «Ceccaroni e Segre non sono più centrali nel Palermo, possono partire

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
SCHIRA

Nuova indiscrezione di mercato che riguarda il Palermo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, Pietro Ceccaroni e Jacopo Segre non sarebbero più considerati elementi centrali nel progetto tecnico rosanero.

L’esperto di mercato, attraverso il proprio profilo X, scrive:


«Pietro Ceccaroni e Jacopo Segre non sono più centrali nei piani del Palermo e possono partire.»

Si tratta di un’indiscrezione destinata a far discutere, soprattutto perché entrambi i calciatori sono stati protagonisti nelle ultime stagioni in maglia rosanero. Resta ora da capire se la notizia troverà conferme nelle prossime settimane, con il mercato del Palermo che continua a entrare nel vivo.

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