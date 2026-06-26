Serie BKT, svelato il nuovo pallone ufficiale 2026/27: quattro versioni e debutto ai calendari di Ascoli

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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La Lega Serie B ha svelato il nuovo KOMBAT™ Ball Serie BKT 2026/2027, il pallone ufficiale che accompagnerà il campionato cadetto nella prossima stagione. Per il decimo anno consecutivo il design porta la firma di Kappa®, partner storico della Lega Serie B.

Il nuovo pallone sarà presentato ufficialmente il 22 luglio ad Ascoli, in occasione della cerimonia di compilazione dei calendari della Serie BKT, ma il modello “Ufficiale” è già stato mostrato.


Anche per la stagione 2026/27 il KOMBAT™ Ball sarà disponibile in quattro versioni, tutte con le stesse caratteristiche tecniche ma con grafiche dedicate:

Versione Ufficiale, a base bianca, utilizzata nella maggior parte delle gare di campionato;
Winter Edition, ad alta visibilità, pensata per le partite disputate in inverno o in condizioni di nebbia e neve;
Pallone Rosso contro la violenza sulle donne, realizzato con dettagli rossi e utilizzato in occasione della giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere;
Edizione Speciale Playoff, riservata esclusivamente alle sfide della post-season.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo KOMBAT™ Ball rappresenta un’evoluzione rispetto alla stagione precedente. Si tratta di un pallone termosaldato con certificazione FIFA Quality Pro, progettato per garantire prestazioni elevate e massima precisione.

Tra le principali novità spicca la riduzione dei pannelli, passati da 14 a 6, con una struttura completamente rinnovata studiata per migliorare traiettoria e stabilità del volo. La superficie è inoltre caratterizzata da una micro-texturizzazione che assicura un controllo superiore in ogni condizione di gioco, mentre i dettagli embossati contribuiscono a migliorare velocità e aerodinamica.

Il nuovo pallone accompagnerà tutte le squadre della Serie BKT 2026/27, diventando uno dei protagonisti della prossima stagione.

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