Juve Stabia, De Giorgio verso la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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La Juve Stabia avrebbe ormai individuato il successore per la propria panchina. Nonostante nelle ultime ore fossero stati accostati al club anche i nomi di Roberto Stellone e Matteo Andreoletti, la dirigenza sarebbe orientata a puntare su Pietro De Giorgio, candidato in pole fin dall’inizio della ricerca del nuovo tecnico.

Secondo le indiscrezioni di TMW, De Giorgio è pronto a lasciare il Potenza: la risoluzione del contratto è prevista nelle prossime ore, mentre la firma con la società campana dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, una scelta maturata soprattutto per la forte convinzione del responsabile dell’area tecnica Enzo De Vito.


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