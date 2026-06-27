Corriere dello Sport: “Palermo, Joronen rinnova. Cassandro è il terzo colpo, pressing su Luvumbo”

Il Palermo continua a costruire la squadra in vista della prossima stagione. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Jesse Joronen, mentre sono ormai definiti gli arrivi di Hernani, Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro, con il mercato che resta aperto anche sul fronte Zito Luvumbo.

Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il primo annuncio ufficiale è stato quello del prolungamento di Joronen, che ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Il portiere finlandese, arrivato da svincolato la scorsa estate, sarà ancora il titolare della porta rosanero.





Dopo l’ufficialità, Joronen ha celebrato il rinnovo con un messaggio pubblicato sui social: «Ci sono posti che entrano nella tua vita e la cambiano per sempre e Palermo è uno di questi. Sono felice di continuare a indossare questi colori. Darò tutto me stesso, ogni giorno, per il Palermo e per questa meravigliosa città».

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo è alla ricerca di un nuovo secondo portiere. Non resteranno infatti né Alfred Gomis, in scadenza di contratto, né Sebastiano Desplanches, destinato a una nuova esperienza in prestito per giocare con continuità.

Sul mercato, il direttore sportivo Carlo Osti ha ormai definito anche l’acquisto di Tommaso Cassandro dal Como a titolo definitivo. Il classe 2000, reduce da due ottime stagioni al Catanzaro, potrà ricoprire sia il ruolo di terzino destro sia quello di difensore centrale nella retroguardia a quattro immaginata da Filippo Inzaghi, rappresentando il terzo rinforzo dopo Hernani ed Estevez.

Per il centrocampo resta monitorato Alessandro Romano, anche se il Cagliari appare ormai in netto vantaggio. I rossoblù hanno raggiunto un’intesa con la Roma e il giocatore è attratto dalla possibilità di giocare in Serie A. Il Palermo, però, continua a osservare la situazione finché ci sarà uno spiraglio, pur essendo il centrocampista destinato alla Sardegna.

In attacco, riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, prosegue il pressing per Zito Luvumbo. L’intesa con il Cagliari sulla formula del trasferimento non rappresenta un ostacolo, mentre manca ancora il sì definitivo dell’esterno angolano, che sta valutando quale sia la soluzione migliore per il proprio futuro.

Infine, il Corriere dello Sport evidenzia anche il rinnovo della partnership tra il Palermo e Sicily by Car, che resterà Main Partner del club anche nella stagione 2026/27. Una conferma che assume anche un valore simbolico dopo i recenti atti intimidatori subiti dall’azienda palermitana: il Palermo ha voluto ribadire concretamente la propria vicinanza a una realtà del territorio.