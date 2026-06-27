Azzi verso il Modena, il Palermo rallenta dopo gli esiti della visita specialistica

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Nuovo aggiornamento sul futuro di Paulo Azzi. Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Luca Cerchione sul proprio profilo X, il laterale del Monza si starebbe avvicinando al Modena, con il Palermo che avrebbe rallentato il proprio interesse.

Cerchione scrive:


«In seguito all’intervento di rimozione dell’ernia tra le vertebre L4-L5, la visita specialistica a cui si è sottoposto Azzi ha evidenziato la necessità di indossare un busto fino al 5 luglio. Attesi sviluppi per il giorno successivo. Il Palermo, per questo motivo, arretra: il calciatore si avvicina al Modena».

Le condizioni fisiche del giocatore avrebbero quindi inciso sulle valutazioni del club rosanero, che nelle ultime settimane aveva seguito con attenzione il profilo dell’esterno. Al momento, il Modena appare in vantaggio nella corsa ad Azzi.

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