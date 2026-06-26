Monza, finisce l’era Fininvest: il club passa interamente al fondo Beckett

Dopo la recente promozione in Serie A, è ufficiale il totale cambio di proprietà in casa Monza. Attraverso una nota sui propri canali, i brianzoli hanno comunicato la fine dell’era Fininvest, con il club che adesso è completamente nelle mani del fondo Beckett.

Questo il comunicato del club:





“In linea con le previsioni contrattuali e con quanto anticipato, Fininvest S.p.A. ha perfezionato in data odierna la cessione della residua partecipazione del 20% detenuta nell’AC Monza. Si conclude così, con il ritorno della squadra in Serie A, il percorso di Fininvest nell’azionariato del Club, che ha rappresentato l’ultimo, grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi. Proprio nel segno della passione e della visione del suo fondatore, Fininvest rivolge all’AC Monza l’augurio di continuare a scrivere nuove importanti pagine della sua storia sportiva”