Serie A 2026/27, ufficiali le fasce orarie: prime due giornate solo alle 18:30 e 20:45

La Serie A ha ufficializzato il nuovo calendario delle fasce orarie per la stagione 2026/27, definendo la distribuzione degli slot nei quali verranno disputate le partite del massimo campionato.

Secondo il comunicato diffuso dalla Lega, la struttura generale prevede una suddivisione stabile tra anticipi e posticipi tra venerdì e lunedì, con partite distribuite tra le 12:30 e le 20:45 nei giorni di sabato e domenica.





Particolare attenzione alle prime due giornate di campionato: la 1ª giornata, in programma domenica 23 agosto 2026, e la 2ª giornata, prevista tra venerdì 28 e lunedì 31 agosto, si giocheranno esclusivamente nei due slot delle 18:30 e delle 20:45, senza altre fasce orarie.

Il calendario prevede inoltre due turni infrasettimanali alla 9ª e 18ª giornata, programmati in base alle esigenze televisive e sportive, garantendo comunque una gara in prima serata per ogni giorno di gioco.

Le giornate conclusive della stagione saranno invece caratterizzate dalla contemporaneità: la 37ª e la 38ª giornata si disputeranno con tutte le gare in contemporanea alle ore 15:00, pur con possibili suddivisioni in blocchi per esigenze legate alla classifica e alle competizioni europee.

La Lega Serie A ha così definito un impianto orario flessibile ma strutturato, pensato per bilanciare esigenze sportive, televisive e di calendario internazionale.