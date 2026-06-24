Pedullà: “Romano, il Palermo c’è. Ma il Cagliari è pronto al rilancio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
ROMANO

Si accende la corsa per Alessandro Romano, giovane centrocampista classe 2006 di proprietà della Roma, destinato a diventare uno dei nomi più contesi di questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito, il futuro del talento giallorosso potrebbe decidersi a breve, con più club di Serie A pronti a muoversi concretamente.


Il Palermo ha infatti manifestato un forte interesse, informandosi sul costo del cartellino e valutando la possibilità di un investimento immediato per anticipare la concorrenza. Tuttavia, il Cagliari resta in prima linea: il club sardo, che aveva già mostrato attenzione nei confronti del giocatore, è pronto a rilanciare per provare a chiudere l’operazione.

Romano, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio della Roma, potrebbe dunque lasciare la Capitale nei prossimi giorni, con una sfida di mercato tutta italiana tra due società determinate a puntare sui giovani.

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