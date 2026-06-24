Sudtirol, UFFICIALE: scelto Possanzini come nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Attraverso un comunicato tramite i propri canali, il Sudtirol ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Davide Possanzini. Il tecnico arriva il biancorosso dopo l’addio di Fabrizio Castori, pronto a guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie B.

Questo il comunicato del club:


“L’FC Südtirol è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Possanzini. Il tecnico cinquantenne ha sottoscritto con il club biancorosso un contratto biennalecon scadenza fissata al 30 giugno 2028. All’FC Südtirol Davide Possanzini sarà affiancato da unostaff tecnico composto dal viceallenatore Andrea Massolini, dal collaboratore tecnico Emanuele Suagher, dai preparatori atletici Nicola Pasin e Danilo Chiodi, dal preparatore dei portieri Michele Arcari e dal match analyst Nicolò Brenna. Matteo Lovisa, direttore sportivo FC Südtirol: “Siamo molto felici che Davide Possanzini abbia scelto di sposare il progetto dell’FC Südtirol. L’accordo pluriennale sottoscritto conferma la grande fiducia riposta nella guida tecnica e nel percorso che intendiamo intraprendere insieme. Ci attende un cammino impegnativo, che vogliamo affrontare con il massimo entusiasmo. Lavoreremo ogni giorno con l’obiettivo di regalare soddisfazioni alla società e ai nostri tifosi. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Davide Possanzini e al suo staff tecnico, augurando a tutti un percorso ricco di soddisfazioni professionali e personali”.

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