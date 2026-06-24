Sudtirol, Possanzini: «Grande entusiasmo, vogliamo regalare soddisfazioni ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Dopo l’annuncio del Sudtirol di aver scelto Davide Possanzini come prossimo allenatore, il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club. Possanzini ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’inizio della nuova avventura in biancorosso, sottolineando la solidità del progetto e la fiducia ricevuta dalla dirigenza.

«Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura al Südtirol – ha dichiarato il tecnico – una realtà estremamente solida, strutturata e organizzata. Ho accolto questa importante opportunità con grande entusiasmo e con forte motivazione».


Possanzini ha inoltre aggiunto: «Ringrazio la società, il direttore sportivo Matteo Lovisa e il direttore tecnico Hannes Fink per la fiducia e per la chiarezza con cui mi hanno illustrato il progetto fin dai primi contatti. Non vedo l’ora di iniziare con il lavoro sul campo, con l’auspicio di poter regalare soddisfazioni ai nostri tifosi».

 

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