Benevento, interesse per Ruocco del Mantova

Il Benevento continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Francesco Ruocco, attaccante del Mantova e protagonista di una stagione positiva nel campionato di Serie B.

Classe 2001 ed ex Torres, Ruocco si è messo in mostra nell’ultima annata con la maglia biancorossa, collezionando 7 gol e 1 assist e confermandosi come uno dei profili più interessanti della categoria.



