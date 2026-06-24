Arezzo, doppio colpo in difesa: in arrivo Ceccherini e Illanes

Arezzo piazza due importanti innesti per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club amaranto ha chiuso per gli arrivi di Federico Ceccherini e Julian Illanes.

I due difensori sono attesi nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e successivamente firmare i rispettivi contratti. Un doppio rinforzo che conferma la volontà dell’Arezzo di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.





Ceccherini arriva dalla Cremonese, club con il quale nella scorsa stagione ha collezionato 9 presenze in Serie A. Mentre, Illanes ha disputato lo scorso campionato di Serie B con la Carrarese, con all’attivo 32 presenze e 2 gol segnati.