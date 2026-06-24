Coppa Italia, Palermo-Lecce si giocherà il 17 agosto al Barbera
Prende forma l’esordio stagionale del Palermo in Coppa Italia. I rosanero affronteranno il Lecce nei trentaduesimi di finale della competizione domenica 17 agosto alle ore 21:15 allo stadio “Renzo Barbera”.
La sfida rappresenterà il primo impegno ufficiale della stagione per la formazione siciliana, chiamata subito a confrontarsi con una squadra di Serie A. Un appuntamento importante per il Palermo, che potrà contare sul sostegno del proprio pubblico grazie alla disputa dell’incontro tra le mura amiche.
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Italia 1, consentendo ai tifosi rosanero di seguire il match anche da casa. In palio c’è l’accesso al turno successivo della Coppa Italia, con il Palermo che cercherà di iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso stagionale davanti ai propri sostenitori.