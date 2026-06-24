Coppa Italia 2026-27: il tabellone ufficiale

Svelato il tabellone per la Coppa Italia 2025/26. La Lega Serie A ha ufficializzato oggi tutte le date e i possibili incroci della competizione nella prossima stagione. Parte dai trentaduesimi di finale l’avventura del Palermo nella competizione, che in un eventuale sedicesimo di finale affronterà la vincente tra Lazio e Mantova.

Definiti anche gli incroci del tabellone che coinvolgono le big del calcio italiano, con le prime otto classificate dell’ultimo campionato di Serie A che entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale, in programma tra dicembre 2026 e gennaio 2027.





Le squadre sono state suddivise in due metà del tabellone: da una parte Inter, Bologna, Milan e Como, dall’altra Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Un incrocio che apre già a scenari di grande interesse: possibile derby di Milano in semifinale, così come altri big match di prestigio come Juventus-Napoli, che potrebbero verificarsi nell’altra parte del tabellone

Tutte le date

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026