Coppa Italia 2026-27: il tabellone ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Svelato il tabellone per la Coppa Italia 2025/26. La Lega Serie A ha ufficializzato oggi tutte le date e i possibili incroci della competizione nella prossima stagione. Parte dai trentaduesimi di finale l’avventura del Palermo nella competizione, che in un eventuale sedicesimo di finale affronterà la vincente tra Lazio e Mantova.

Definiti anche gli incroci del tabellone che coinvolgono le big del calcio italiano, con le prime otto classificate dell’ultimo campionato di Serie A che entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale, in programma tra dicembre 2026 e gennaio 2027.


Le squadre sono state suddivise in due metà del tabellone: da una parte Inter, Bologna, Milan e Como, dall’altra Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Un incrocio che apre già a scenari di grande interesse: possibile derby di Milano in semifinale, così come altri big match di prestigio come Juventus-Napoli, che potrebbero verificarsi nell’altra parte del tabellone

Tutte le date

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027

Il programma completo dei trentaduesimi di finale

Parma-Vicenza/Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Cagliari-Arezzo/Union Brescia, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1

Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Fiorentina-Benevento/Ravenna, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Genoa-Ascoli/Potenza, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

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