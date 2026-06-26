Corriere dello Sport: “Romano, no al Palermo. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Cagliari è ormai a un passo da Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 di proprietà della Roma. Come riferisce il Corriere dello Sport, il club rossoblù ha già ottenuto da tempo il sì del calciatore e nelle ultime ore ha raggiunto anche un’intesa di massima con la società giallorossa per il trasferimento.

Secondo il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi saranno definiti gli ultimi dettagli dell’operazione, in particolare bonus e premi. L’affare dovrebbe chiudersi per una cifra complessiva vicina ai 6 milioni di euro. Sul giovane centrocampista aveva insistito anche il Palermo, ma la volontà del giocatore di proseguire la propria carriera in Serie A e la preferenza accordata al Cagliari hanno avuto un peso determinante nella scelta finale.





Sempre in casa rossoblù, resta monitorata la situazione di Kristjan Asllani. Il centrocampista dell’Inter continua a essere molto apprezzato dal direttore sportivo Pietro Accardi, ma, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, al momento non risultano accelerazioni concrete sulla trattativa.

Sul fronte delle uscite tiene banco invece il futuro di Gianluca Gaetano. Il centrocampista avrebbe già raggiunto un accordo con l’Atalanta e proseguono i contatti tra i due club per definire l’intesa sulla base di circa 15 milioni di euro. Parallelamente la Dea continua a seguire Kerim Alajbegović, per il quale resta distanza sulla valutazione economica, e Pierre-Emile Hojbjerg, il cui ingaggio viene considerato ancora troppo elevato.

Tra le altre operazioni di mercato, Frosinone e Bologna hanno compiuto passi avanti per il ritorno di Antonio Raimondo, reduce dall’esperienza con Alvini. L’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito secco, senza accordi definitivi su eventuali diritti di riscatto.

In casa Lecce resta viva la pista che porta ad Alessio Zerbin, profilo particolarmente gradito a Eusebio Di Francesco, mentre continua il pressing dei salentini per l’esterno offensivo Emmanuel Addai.

Anche il Como continua a muoversi sul mercato. Dopo il vertice con il Real Madrid per Nico Paz, la dirigenza lariana ha fatto il punto sulle strategie estive. Il Corriere dello Sport conferma l’interesse per Mattia Liberali, sul quale resta però forte anche la concorrenza del Sassuolo. Per rinforzare la difesa torna inoltre d’attualità il nome di Davinson Sanchez, già seguito in passato.

Infine, il Venezia ha definito l’arrivo del difensore centrale Armel Bella-Kotchap, altro tassello del mercato della società lagunare in vista della prossima stagione, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport.