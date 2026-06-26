Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il Modena continua a investire sui giovani e inaugura il proprio mercato con l’ufficialità dell’attaccante francese Joris Manquant. Come racconta il Corriere dello Sport, il club emiliano prosegue così la strategia basata sullo scouting e sulla valorizzazione dei talenti, seguendo la strada già intrapresa nella scorsa stagione.

Manquant, classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lione prima delle esperienze con Espanyol e Metz. L’esplosione è arrivata nell’ultima stagione con lo Stade Nyonnais, nella Challenge League svizzera, dove ha collezionato 13 gol e 3 assist in 32 presenze tra campionato e Coppa Svizzera. Secondo il Corriere dello Sport, il Modena è riuscito ad assicurarsi il centravanti a parametro zero nonostante la concorrenza di diversi club europei.





Il mercato gialloblù non si fermerà qui. Come riferisce ancora il Corriere dello Sport, dal 1° luglio saranno ufficializzati anche Diego Ronco, difensore centrale proveniente dal Monopoli che ha già sostenuto le visite mediche e firmerà un contratto triennale, e Jonas Harder, centrocampista della Fiorentina che arriverà in prestito. Per Eddy Kouadio, invece, resta viva la concorrenza di Padova e Avellino.

Sul fronte offensivo il nome in cima alla lista è quello di Daniele Montevago. Il Modena è in vantaggio rispetto alle altre pretendenti e lavora per chiudere l’operazione con il Perugia, che punta a incassare una cifra vicina al milione di euro. Sulle corsie esterne prosegue l’interesse per Giuseppe Aurelio dello Spezia, mentre tra i nuovi profili seguiti c’è anche Riccardo Ciervo, reduce dall’esperienza al Cesena ma di proprietà del Sassuolo.

Per quanto riguarda il Catanzaro, il Corriere dello Sport sottolinea come il direttore sportivo Ciro Polito continui a puntare sui giovani. Dopo i contatti con l’Inter per Matteo Cocchi, Leonardo Bovio e Luka Topalovic, resta vivo anche l’interesse per Giuseppe Aurelio, laterale sinistro dello Spezia autore di 6 reti e 3 assist nell’ultima stagione. Sul fronte infrastrutture sono intanto iniziati i lavori di riqualificazione dello stadio Ceravolo, con la demolizione di una parte della curva e la ricostruzione prevista più vicina al terreno di gioco.

Movimenti anche nelle altre società di Serie B. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il Mantova ha ufficializzato l’arrivo del portiere Luca Gemello, mentre il Vicenza ha rinnovato il contratto di Luca Zonta fino al 2028. L’Arezzo è vicino ai difensori Julian Illanes e Federico Ceccherini, mentre la Carrarese potrebbe cedere Fabio Abiuso, seguito dal Pisa dove ritroverebbe Paolo Bianco.

Situazione ancora aperta alla Juve Stabia. L’arrivo del direttore sportivo Stefano Stefanelli è ormai definito, ma sulla panchina sono emersi dubbi relativi ai requisiti di Pietro De Giorgio per allenare in Serie B. Per questo motivo il club campano valuta anche i profili di Giorgio Gorgone e Matteo Andreoletti, mentre ha salutato Alessandro Gabrielloni e Mattia Mannini, rientrati rispettivamente a Como e Roma.

Infine, resta caldo l’asse tra Avellino e Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, le operazioni per Giacomo Faticanti ed Emanuele Pecorino potrebbero chiudersi già a inizio luglio, mentre è momentaneamente in stand-by la trattativa per Alessandro Pietrelli, dopo le valutazioni tecniche del nuovo allenatore Alessandro Nesta.