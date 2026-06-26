Escl. Falsini racconta Romano: «Uno dei prospetti più interessanti della sua generazione»

Continuano i movimenti di mercato in casa rosanero. Palermo e Cagliari si contendono il giovane classe 2006 Alessandro Romano. Il talento di proprietà della Roma è certamente uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Per questo motivo è intervenuto ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com il tecnico Gianluca Falsini, reduce dall’esperienza sulla panchina della Primavera giallorossa, che ha avuto modo di seguirlo da vicino.

Romano tra Palermo e Cagliari, lei cosa gli consiglierebbe?





«Io gli consiglierei di scegliere la società dove ha più possibilità di giocare, dove può sviluppare al meglio il suo talento e dove lo fanno sentire maggiormente protagonista. Per me il Palermo, in questo momento, è la società che offre più possibilità per arrivare in Serie A. Viene da un campionato incredibile in Serie B e purtroppo si è fermato in semifinale dei playoff, ma resta una società che vale a tutti gli effetti la Serie A. Io andrei dove mi darebbero più garanzie tecniche per sviluppare il mio talento».

Che calciatore è Romano?

«Romano è un centrocampista che può giocare sia in un centrocampo a tre, come mezzala o mediano, sia in un centrocampo a due davanti alla difesa. È forte fisicamente, ha un mancino incredibile ed è fortissimo sui calci piazzati. Sicuramente è un giocatore che sa attaccare meglio di quanto difenda, ma è comunque un calciatore completo. Quest’anno l’ho visto allo Spezia e, anche se la stagione non è stata tra le più fortunate, ha dimostrato di essere un giocatore importante e di grande prospettiva. Deve migliorare nella fase di non possesso, ma per il resto è un centrocampista moderno e molto interessante».

Può diventare un calciatore di alto livello?

«Assolutamente sì. È un classe 2006 e credo sia uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Ha grandi margini di crescita, è ambizioso e ha tutte le qualità per costruirsi una carriera importante. Penso davvero che possa diventare un calciatore di alto livello».

Consiglierebbe al Palermo il suo acquisto?

«Assolutamente sì. Mi è partito il consiglio già nella risposta precedente: prenderei Romano senza esitazioni. È un 2006, ha grandi prospettive e rappresenta un investimento importante per il futuro. È un ragazzo serio, molto ambizioso e ha tutte le caratteristiche per crescere ulteriormente».

Può essere un valore aggiunto per il Palermo?

«Assolutamente sì. Secondo me è uno dei migliori prospetti della sua annata. È un giocatore che molti club stanno monitorando proprio per le sue qualità e per il potenziale che possiede. Credo che per il Palermo potrebbe essere un acquisto molto importante e un matrimonio che potrebbe rivelarsi davvero vincente».