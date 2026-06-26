Corriere dello Sport: “Un altro Palermo”

Il Palermo accelera sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva già per l’inizio del ritiro del 10 luglio in Trentino-Alto Adige. Secondo quanto scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non ci sono più dubbi sugli arrivi di Hernani e Nahuel Estevez, con le visite mediche già programmate nei prossimi giorni, anche se non si svolgeranno a Palermo.

Come evidenzia Paolo Vannini, Hernani arriverà dal Monza a titolo definitivo per una cifra complessiva vicina al milione di euro tra parte fissa e bonus, firmando un contratto fino al 2028. Estevez, invece, sarà un acquisto a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Parma. Entrambe le ufficialità sono attese dalla prossima settimana, con l’apertura ufficiale del mercato.





Sul fronte dei rinnovi, il Corriere dello Sport sottolinea come sia ormai in via di definizione anche il prolungamento di Jesse Joronen. Il portiere finlandese resterà in rosanero con un contratto di un anno più un’opzione automatica per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A.

Per quanto riguarda gli altri obiettivi, Paolo Vannini invita alla cautela. La pista che porta a Paulo Azzi non rappresenta al momento una priorità, considerato che sulla corsia sinistra c’è già Augello e che il Palermo cerca un profilo giovane come alternativa. L’ex Monza, inoltre, è reduce da un infortunio, anche se il suo eventuale arrivo potrebbe offrire a Inzaghi nuove soluzioni tattiche.

Più concreta, invece, la trattativa per Tommaso Cassandro. Secondo il Corriere dello Sport, l’interesse del Palermo è reale ma l’operazione è ancora in fase di sviluppo. Il difensore, reduce da un’ottima stagione in Serie B, andrebbe a giocarsi il posto con Pierozzi, garantendo anche grande duttilità grazie alla possibilità di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato.