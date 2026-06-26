Corriere dello Sport: “Palermo, rivoluzione anche in uscita”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo monza 0-3 (100) blin

Non solo entrate. Il Palermo è al lavoro anche per sfoltire la rosa in vista della nuova stagione. Secondo quanto scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’arrivo di rinforzi importanti a centrocampo porterà inevitabilmente anche a diverse partenze.

Come sottolinea Paolo Vannini, al momento non trovano conferma le indiscrezioni su un possibile addio di Jacopo Segre. Nonostante il contratto in scadenza tra un anno, il centrocampista viene considerato una figura di riferimento all’interno del gruppo e conosce perfettamente i meccanismi della squadra.


Diversa la situazione di Alexis Blin, la cui partenza viene data per scontata. Prima di prendere una decisione definitiva ci sarà invece un confronto con Claudio Gomes, anche se la permanenza del francese appare sempre più complicata.

Il Corriere dello Sport aggiunge che i giocatori fuori dal progetto tecnico che non saranno ceduti entro l’inizio del ritiro del 10 luglio non partiranno per la Val Gardena, ma resteranno ad allenarsi a Palermo seguiti da uno staff dedicato.

Capitolo giovani: Aljosa Vasic, Sebastiano Desplanches e Giacomo Corona sono destinati a partire in prestito per trovare maggiore continuità. Per Corona, spiega Paolo Vannini, resta vivo l’interesse della Salernitana, ma il Palermo preferirebbe consentirgli un’esperienza in Serie B. In pole position c’è l’Ascoli, mentre seguono anche Sudtirol e Virtus Entella.

Infine, è vicina anche la cessione di Dimitrios Nikolaou. Il difensore greco, ormai fuori dai piani tecnici del Palermo, è in trattativa con l’Asteras Tripolis, club della massima serie ellenica.

Altre notizie

cb1f32baa3

Corriere dello Sport: “Un altro Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
d15475de3c08-mat6478

Escl. Falsini racconta Romano: «Uno dei prospetti più interessanti della sua generazione»

Rosario Di Stefano Giugno 26, 2026
dimarzio_19

Di Marzio: “In chiusura l’accordo tra Palermo e Como per Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
img_5403

Padova, contatti con il Venezia per Venturi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
ROMANO

Di Marzio: “Cagliari, raggiunta l’intesa con la Roma per Romano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
730491244_1050569567304730_6082898205043359159_n

Mantova, ufficiale l’arrivo del portiere Luca Gemello

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
palermo catanzaro 1-2 (103) brunori CASSANDRO

SportMediaset: “Palermo, fatta per Cassandro: arriva dal Como a titolo definitivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Palermo Reggiana 2-0 (52) Nikolaou

Di Marzio: “Palermo, Nikolaou verso il ritorno in Grecia: c’è l’Asteras Tripolis”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
images

Venezia, idea Brignoli per la porta: il club valuta il ritorno in Italia dell’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Pedullà

Pedullà: “Palermo, attesa per il sì di Luvumbo. Cassandro si avvicina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
marco-silvestri-portiere-cremonese-e1759146243257-1024x615

Cremonese, Silvestri si trasferisce al Karagümrük

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
images (1)

Entella, Lipani vicino al ritorno al Latina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026

Ultimissime

palermo monza 0-3 (100) blin

Corriere dello Sport: “Palermo, rivoluzione anche in uscita”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
cb1f32baa3

Corriere dello Sport: “Un altro Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
d15475de3c08-mat6478

Escl. Falsini racconta Romano: «Uno dei prospetti più interessanti della sua generazione»

Rosario Di Stefano Giugno 26, 2026
dimarzio_19

Di Marzio: “In chiusura l’accordo tra Palermo e Como per Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
img_5403

Padova, contatti con il Venezia per Venturi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026