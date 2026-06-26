Corriere dello Sport: “Palermo, rivoluzione anche in uscita”

Non solo entrate. Il Palermo è al lavoro anche per sfoltire la rosa in vista della nuova stagione. Secondo quanto scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’arrivo di rinforzi importanti a centrocampo porterà inevitabilmente anche a diverse partenze.

Come sottolinea Paolo Vannini, al momento non trovano conferma le indiscrezioni su un possibile addio di Jacopo Segre. Nonostante il contratto in scadenza tra un anno, il centrocampista viene considerato una figura di riferimento all’interno del gruppo e conosce perfettamente i meccanismi della squadra.





Diversa la situazione di Alexis Blin, la cui partenza viene data per scontata. Prima di prendere una decisione definitiva ci sarà invece un confronto con Claudio Gomes, anche se la permanenza del francese appare sempre più complicata.

Il Corriere dello Sport aggiunge che i giocatori fuori dal progetto tecnico che non saranno ceduti entro l’inizio del ritiro del 10 luglio non partiranno per la Val Gardena, ma resteranno ad allenarsi a Palermo seguiti da uno staff dedicato.

Capitolo giovani: Aljosa Vasic, Sebastiano Desplanches e Giacomo Corona sono destinati a partire in prestito per trovare maggiore continuità. Per Corona, spiega Paolo Vannini, resta vivo l’interesse della Salernitana, ma il Palermo preferirebbe consentirgli un’esperienza in Serie B. In pole position c’è l’Ascoli, mentre seguono anche Sudtirol e Virtus Entella.

Infine, è vicina anche la cessione di Dimitrios Nikolaou. Il difensore greco, ormai fuori dai piani tecnici del Palermo, è in trattativa con l’Asteras Tripolis, club della massima serie ellenica.