Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo vuole anche Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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Ancora un colpo per i rosanero

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo prenota Hernani e Estevez”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Raid allo Zen, sfida aperta allo Stato”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Regione, aumenti e assunzioni”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve-Svilar l’occasione”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Serve un capitano”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, guerra dei bandi. Scintille tra Lega e Mpa”

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Prima pagina Tuttosport: “Il mondo ai piedi dei fantastici 4”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La corruzione si allarga ai sindaci”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Conte è pronto”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Scatto Palermo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sicilia, i tagli arrivano in carrozza”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tocca a loro”

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Palermo, per la A serve di più. Osti: «I tifosi meritano solo soddisfazioni»

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Palermo, per la A serve di più. Osti: «Vogliamo giovani che siano il futuro del club. La Serie B sarà ancora equilibrata»

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Palermo, per la A serve di più. Osti: «Segre, Ceccaroni e Augello? I rinnovi si meritano sul campo»

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Palermo, per la A serve di più. Osti: «Il 4-2-3-1 è il sistema giusto. Hernani ed Estevez vicini, per Luvumbo trattiamo col Cagliari»

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