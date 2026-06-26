Palermo, per la A serve di più. Osti: «Sono mancati alcuni gol, dobbiamo creare di più»

Il Palermo riparte con la convinzione di aver costruito basi solide, ma anche con la consapevolezza che servirà alzare ulteriormente il livello per conquistare la promozione in Serie A. Nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti traccia il bilancio della stagione appena conclusa e guarda già al futuro, tra la conferma di Filippo Inzaghi e gli aspetti sui quali intervenire per rendere la squadra ancora più competitiva.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Osti ha incassato la fiducia del City Football Group e si è subito rimesso al lavoro per costruire il nuovo Palermo. Il direttore sportivo non nasconde il rammarico per la mancata promozione, ma guarda avanti con fiducia, convinto che la continuità tecnica rappresenti un punto di forza. Nel corso dell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Osti spiega anche quali sono gli aspetti da migliorare per riportare i rosanero in Serie A.





«Intanto la riconferma mi rende orgoglioso e felice. C’è rammarico per come è finita, ma è stato un riconoscimento al lavoro fatto e di questo ringrazio il CFG».

Oltre che da lei, si riparte anche da Inzaghi…

«Ed è un vantaggio significativo. Pippo ormai conosce la città, l’ambiente e i calciatori. Questo ci permette di partire con maggiore consapevolezza nei nostri mezzi».

Perché la Serie A è sfuggita?

«I nostri 72 punti sono stati il frutto di un cammino convincente ma davanti qualcuno ha fatto ancora meglio. Adesso però quei punti non contano più, si riparte da zero. Dovremo guadagnarci nuovamente tutto sul campo e fare ancora meglio della stagione appena conclusa».

Ma c’è qualcosa in particolare che secondo lei ha influito sul risultato finale?

«Direi che sono mancati alcuni gol. Per segnare di più bisogna anche creare di più, questo è l’aspetto sul quale dobbiamo crescere maggiormente».

Le parole del direttore sportivo, raccolte da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, confermano la volontà del Palermo di ripartire senza alibi, facendo tesoro dell’esperienza maturata nell’ultima stagione e intervenendo sul mercato per colmare le lacune emerse nel corso del campionato.