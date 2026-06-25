Corriere dello Sport: “Atalanta su Alajbegovic. Le trattative del giorno in Serie A”

L’Atalanta continua a muoversi con decisione sul mercato e punta uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. Il club bergamasco ha intensificato i contatti per Kerim Alajbegovic, attaccante bosniaco classe 2008 del Bayer Leverkusen, reduce anche dal gol realizzato contro il Qatar con la propria nazionale giovanile. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la Dea considera però eccessiva la valutazione fissata dal club tedesco, che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’obiettivo è provare ad aprire una trattativa su basi economiche più vicine ai 15 milioni. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra ha avuto un lungo confronto anche con il padre del giocatore, che avrebbe illustrato con chiarezza il percorso ideale per la crescita del figlio.

Sempre secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, resta viva anche la suggestione del ritorno di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano sarebbe favorevole a un rientro in Serie A e l’Atalanta continua a monitorare gli sviluppi della situazione, pur dovendo fare i conti con la concorrenza della Juventus.





Il Como continua invece a essere tra le società più attive del mercato. Dopo aver definito l’acquisto di Kaiki dal Cruzeiro per 12 milioni di euro più 2 di bonus, il terzino brasiliano è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. «Sono molto felice, Fabregas è una stella per me e lo stimo tanto. Lavorare con lui è un piacere immenso», ha dichiarato il giocatore al suo arrivo.

Non si ferma qui il lavoro del club lariano. Come evidenziato ancora da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, oggi il direttore sportivo Charlie Ludi volerà a Madrid per discutere con il Real della situazione di Nico Paz, mentre resta aperto anche il dialogo per Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea impegnato al Mondiale con la propria nazionale. Il centrale inglese è chiamato a decidere il proprio futuro dopo essere stato informato dell’interesse del Como.

Capitolo Genoa. I rossoblù hanno rinnovato il contratto di Junior Messias e continuano a seguire Hamed Traoré, centrocampista offensivo di proprietà del Marsiglia, sul quale il Bournemouth mantiene il 50% della futura rivendita.

Sul fronte Lecce, il direttore sportivo Trinchera insiste per Emmanuel Addai, attaccante esterno rimasto svincolato dopo l’esperienza al Qarabag. Per quanto riguarda Walid Cheddira, il club salentino non eserciterà il riscatto alle condizioni economiche attualmente previste, ma potrebbe tornare a trattare più avanti qualora le richieste dovessero diminuire.

In chiusura, il Venezia ha definito l’arrivo dell’esterno offensivo Kornel Lisman, classe 2005 proveniente dal Lech Poznan. Un altro investimento su un giovane talento che conferma la strategia del club lagunare in vista della prossima stagione.