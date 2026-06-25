Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani ed Estevez pronti a firmare. Osti non molla Romano”

Il Palermo è pronto a piazzare i primi colpi del mercato estivo con l’obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più completa già prima dell’inizio del ritiro. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero è ormai vicinissima a definire gli arrivi di Hernani e Nahuel Estevez, due operazioni destinate a ridisegnare il centrocampo.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il primo volto nuovo del Palermo sarà Hernani. La trattativa con il Monza è ormai definita e manca soltanto l’ufficialità per il trasferimento del centrocampista brasiliano in rosanero. L’operazione a titolo definitivo dovrebbe chiudersi per una cifra inferiore al milione di euro, mentre per il giocatore è pronto un contratto biennale.





Hernani arriva dopo una seconda parte di stagione da protagonista con il Monza, contribuendo in maniera decisiva sia al campionato sia alla successiva vittoria dei playoff che ha riportato i brianzoli in Serie A. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il brasiliano rappresenta il primo tassello del nuovo Palermo costruito per Filippo Inzaghi.

Subito dopo sarà il turno di Nahuel Estevez. L’argentino, che ha salutato il Parma dopo la scadenza del contratto, è ormai a un passo dal trasferimento in Sicilia. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo e la fumata bianca viene ormai considerata una semplice formalità. Nell’ultima stagione Estevez ha collezionato 32 presenze in Serie A con la maglia del Parma.

Con gli arrivi di Hernani ed Estevez il centrocampo rosanero cambierà profondamente, ma il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti non è ancora concluso.

Resta infatti viva la pista che conduce a Trimboli del Mantova, mentre continua a essere monitorata con grande attenzione anche la situazione di Alessandro Romano. Il talento classe 2006 della Roma è uno dei principali obiettivi della dirigenza rosanero, anche se la concorrenza di diversi club di Serie A resta molto forte. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua comunque a seguire da vicino l’evolversi della vicenda, consapevole che lo scenario potrebbe cambiare rapidamente.