Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Osti segue anche Rao e Compagnon”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Luvumbo

Luvumbo fonte Lapresse - Ilovepalermocalcio.com

Il Palermo continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e il primo nome sulla lista del direttore sportivo Carlo Osti resta quello di Zito Luvumbo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa con il Cagliari procede e il club rosanero punta a regalare a Filippo Inzaghi uno degli esterni più richiesti del mercato di Serie B.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra Palermo e Cagliari esiste già un’intesa di massima. Il club rossoblù sarebbe disposto a favorire la cessione dell’attaccante angolano anche attraverso una formula basata su un prestito con diritto o obbligo di riscatto, soluzione gradita alla società di viale del Fante.


L’ultimo nodo da sciogliere riguarda l’accordo con il calciatore. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è proprio l’intesa definitiva con Luvumbo a rappresentare l’ultimo passaggio necessario prima della possibile chiusura dell’operazione.

Il Palermo, però, continua a mantenere aperte anche altre piste. Tra i profili seguiti con attenzione c’è Compagnon del Venezia, che resta uno degli esterni maggiormente apprezzati dalla dirigenza rosanero.

Grande attenzione anche nei confronti di Rao. L’attaccante classe 2006, di proprietà del Napoli e reduce dal prestito al Bari, è considerato un prospetto di assoluto interesse. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il giovane partirà regolarmente per il ritiro estivo con gli azzurri e sarà valutato da Massimiliano Allegri. Qualora il Napoli decidesse di cederlo in prestito, il Palermo si candiderebbe con forza ad accoglierlo.

Il mercato offensivo rosanero resta quindi in pieno fermento. Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Luvumbo rappresenta la priorità assoluta, ma Osti continua a monitorare più soluzioni per mettere a disposizione di Inzaghi un reparto offensivo sempre più competitivo.

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