Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen rinnova. Cassandro resta nel mirino, addio ai rientri dai prestiti”

Il Palermo continua a definire le ultime operazioni in vista dell’inizio della nuova stagione, tra rinnovi, obiettivi di mercato e cessioni. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero è vicinissima a chiudere il prolungamento di Jesse Joronen, mentre prosegue il lavoro sulle corsie difensive.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è ormai tutto definito per il rinnovo del portiere finlandese. Joronen continuerà a difendere i pali del Palermo grazie a un accordo annuale con opzione automatica per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale del club.





Per quanto riguarda gli esterni difensivi, resta concreta la pista che porta a Tommaso Cassandro. Il laterale, reduce dall’ultima stagione con il Catanzaro ma di proprietà del Como, vedrebbe di buon occhio un trasferimento in rosanero.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si raffredda invece la pista che conduce a Matteo Cocchi. L’Inter sarebbe orientata a mandare il giovane terzino in una squadra che possa garantirgli maggiore continuità di impiego.

Più complicata anche la trattativa per Stefano Di Mario dell’Entella. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le richieste economiche del club ligure sono considerate troppo elevate per un calciatore destinato a ricoprire il ruolo di alternativa ad Augello, motivo per cui le possibilità di un suo arrivo sono in netto calo.

Resta invece fermo il dialogo con l’Udinese per Rui Modesto. Nelle ultime ore non si sono registrati sviluppi e la trattativa è attualmente in una fase di stallo. Con il nuovo sistema di gioco di Filippo Inzaghi, il portoghese potrebbe essere impiegato soltanto come esterno offensivo nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3, mentre la società sarebbe orientata a cercare profili con caratteristiche differenti.

Sul fronte delle uscite, infine, il Palermo ha già preso una decisione. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non rientrano nei piani tecnici della prossima stagione i giocatori rientrati dai rispettivi prestiti. Da Matteo Brunori a Lund, passando per Diakité, Nikolaou e Buttaro, tutti sono destinati a lasciare nuovamente la Sicilia nel corso dell’estate.