Giornale di Sicilia: “Palermo, Vasic e Desplanches verso il prestito. Anche Corona può partire”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (91) desplanches

Il Palermo continua a pianificare il futuro dei giovani di proprietà con l’obiettivo di garantirgli continuità e favorirne la crescita. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la strategia della società rosanero è quella di mandare in prestito diversi prospetti, così da permettere loro di accumulare esperienza in campionati competitivi.

Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, rientrare dell’investimento sostenuto per alcuni giovani non appare oggi una priorità. L’obiettivo del club è piuttosto valorizzarli attraverso una nuova esperienza lontano da Palermo, monitorandone costantemente la crescita.


Tra i nomi destinati a partire figurano Sebastiano Desplanches e Aljoša Vasić. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, entrambi rappresentano due dei profili più richiesti e potrebbero lasciare Palermo già prima dell’inizio del ritiro di Santa Cristina Val Gardena oppure successivamente, con la formula del prestito.

Destino simile anche per Giacomo Corona. L’attaccante, reduce da una stagione con poco spazio in prima squadra, è destinato a una nuova esperienza temporanea dopo i prestiti all’Empoli Primavera e al Pontedera. Il Palermo dovrà inoltre decidere se prolungare il contratto del centravanti, attualmente in scadenza tra un anno.

L’intenzione del club è quella di far maturare tutti e tre principalmente in Serie B, così da seguirne da vicino l’evoluzione in un campionato altamente competitivo.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il giocatore che al momento ha raccolto il maggior numero di interessamenti è Vasić. Sul centrocampista serbo si è mosso il Vicenza e nei prossimi giorni il dialogo tra i due club potrebbe entrare nel vivo per individuare la formula più adatta al trasferimento.

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Per Desplanches resta vivo l’interesse dell’Avellino, che sta valutando diversi profili per la porta e potrebbe tornare con decisione sul giovane portiere rosanero. Non si esclude inoltre l’inserimento di altre società di Serie B nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda Corona, invece, l’unico sondaggio concreto finora registrato è quello della Salernitana, attualmente militante in Serie C.

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