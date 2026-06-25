Giornale di Sicilia: “Palermo, rivoluzione in mediana: Gomes e Blin fuori dal progetto. Le Douaron in bilico”

Il Palermo continua a definire il nuovo organico in vista della stagione 2026/27 e, oltre ai rinforzi in arrivo, prende forma anche il piano delle uscite. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha già preso decisioni importanti su alcuni elementi della rosa, destinati a non rientrare nel progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i primi nomi in uscita sono quelli di Claudio Gomes e Alexis Blin. I due centrocampisti francesi non faranno parte del Palermo della prossima stagione e non prenderanno parte nemmeno al ritiro di Santa Cristina Val Gardena, in programma dal 10 luglio.





In attesa di trovare una nuova sistemazione, Gomes e Blin continueranno ad allenarsi a Palermo. Entrambi sono legati al club rosanero da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, ma la società è pronta ad ascoltare eventuali offerte.

Per Claudio Gomes si registra l’interesse dell’Avellino allenato da Alessandro Nesta, anche se al momento non è ancora arrivata alcuna proposta ufficiale. Più incerta, invece, la situazione di Alexis Blin, per il quale non si registrano ancora movimenti concreti.

Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Gomes fu il primo acquisto del Palermo all’interno della galassia City Football Group, arrivando dal Manchester City nell’estate del 2022. Blin, invece, approdò in Sicilia dal Lecce nella stagione 2024/25 insieme all’allora direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Potrebbe così concludersi anche l’esperienza della cosiddetta “colonia francese”. Appuah, rientrato dal prestito al Valenciennes, è destinato a lasciare nuovamente Palermo, mentre resta da definire il futuro di Jérémy Le Douaron.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il nuovo sistema di gioco di Inzaghi, orientato verso il 4-2-3-1, potrebbe ridurre lo spazio per l’attaccante francese. L’intenzione del tecnico sarebbe quella di schierare Johnsen sulla corsia sinistra e di inserire un esterno destro con caratteristiche più orientate all’uno contro uno.

In questo scenario, Le Douaron potrebbe essere impiegato come alternativa a Pohjanpalo nel ruolo di centravanti, una soluzione che potrebbe però non soddisfare pienamente il francese, considerando il ruolo centrale del bomber finlandese nel progetto tecnico rosanero.