Giornale di Sicilia: “Radio Italia Live, Palermo si prepara al concerto: ecco tutte le chiusure e i divieti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
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Palermo si prepara ad accogliere una delle manifestazioni musicali più attese dell’anno. In vista del Radio Italia Live, in programma domenica al Foro Italico, il Comune ha predisposto un articolato piano della viabilità che comporterà numerose limitazioni al traffico e alla sosta già a partire da venerdì. Come racconta il Giornale di Sicilia, l’intera area del Foro Italico si trasformerà in una grande isola pedonale.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, i primi divieti di sosta con rimozione forzata scatteranno dalle ore 8 di venerdì e resteranno in vigore fino a lunedì mattina, interessando il Foro Umberto I, via Cala e le aree limitrofe.


Sabato saranno invece previste le prime modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento delle prove dell’evento. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, dalle 7 fino al termine delle prove verrà chiusa la carreggiata lato mare del Foro Umberto I, mentre quella lato monte sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia.

La giornata più delicata sarà naturalmente quella di domenica. Secondo il Giornale di Sicilia, dalle ore 7 fino a lunedì mattina scatterà la chiusura completa al traffico di un’ampia porzione del centro cittadino. Oltre al Foro Italico, saranno interessate via Cala, via Vittorio Emanuele, piazza Tonnarazza, Piano di Sant’Erasmo, via Lincoln, piazza Kalsa, via Torremuzza, via Butera, piazza Tumminello, via Ponte di Mare e diversi altri assi viari collegati.

Per agevolare l’afflusso degli spettatori, il Comune invita i cittadini a limitare l’utilizzo delle auto private privilegiando il trasporto pubblico.

Saranno inoltre predisposte aree dedicate alla sosta degli autobus in via Cappello, via Adorno, viale dei Picciotti, parcheggio Basile, parcheggio Nina Siciliana, parcheggio John Lennon e piazzale Ambrosini.

Anche chi raggiungerà il concerto in bicicletta avrà a disposizione due parcheggi custoditi, allestiti presso il Mercato Ittico di via Crispi e l’Ecomuseo del Mare, attivi domenica pomeriggio fino alle prime ore di lunedì.

Come precisa ancora il Giornale di Sicilia, resteranno comunque garantiti gli accessi ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine, ai veicoli dell’organizzazione e alle persone con disabilità secondo quanto previsto dal piano di sicurezza predisposto per l’evento.

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