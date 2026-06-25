Tuttosport: “Al Palermo i primi colpi per puntare alla Serie A”

Il Palermo è pronto a cambiare volto senza rivoluzionare la squadra. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, il club rosanero ha ormai definito la strategia per costruire la formazione che Filippo Inzaghi guiderà nella prossima stagione, puntando su pochi innesti mirati e sul passaggio al 4-2-3-1.

Secondo quanto riportato da Luigi Butera su Tuttosport, il nuovo modulo rappresenterà la base del progetto tecnico rosanero. Il Palermo ripartirà dall’ossatura della passata stagione, intervenendo soprattutto nei reparti che necessitano di maggiore qualità e profondità.





I primi due colpi sono ormai definiti. Hernani è pronto a lasciare il Monza per vestire la maglia rosanero in un’operazione da poco meno di un milione di euro. Il centrocampista brasiliano porterà esperienza, personalità e capacità realizzative alla squadra di Inzaghi.

Accanto a lui arriverà anche Nahuel Estevez. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, per l’argentino, svincolato dopo l’esperienza al Parma, il Palermo ha dovuto soltanto trovare l’intesa economica con il giocatore, ormai vicino a diventare ufficialmente un nuovo centrocampista rosanero.

Tra le conferme più importanti ci sarà invece quella di Jesse Joronen. Secondo Luigi Butera su Tuttosport, il portiere finlandese prolungherà il proprio contratto fino al giugno 2027, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Per l’attacco continua a occupare il primo posto nelle preferenze Zito Luvumbo. Il Palermo ha già trovato un’intesa di massima con il Cagliari sulla formula del trasferimento, basata su un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio a determinate condizioni. Resta però da convincere il calciatore, che al momento sta prendendo tempo.

Sul fronte difensivo resta concreta la pista Tommaso Cassandro. Il laterale del Como aspetta il via libera definitivo per trasferirsi in Sicilia e la sua volontà potrebbe favorire la conclusione dell’operazione.

Il Palermo continua inoltre a seguire Trimboli del Mantova per il centrocampo, mentre si raffreddano sensibilmente le piste che conducono a Matteo Cocchi dell’Inter e Stefano Di Mario dell’Entella. Per il primo pesano le esigenze di continuità, mentre il secondo viene ritenuto troppo costoso per il ruolo di alternativa ad Augello.

Resta vivo anche l’interesse per i giovani Alessandro Romano della Roma ed Emanuele Rao del Napoli. Il primo è valutato tra i sei e i sette milioni di euro e piace anche a Cagliari, Bologna e Fiorentina, mentre Rao sarà osservato da Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo del Napoli prima di eventuali decisioni sul suo futuro.

Importante anche il capitolo delle uscite. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, Alexis Blin e Claudio Gomes non prenderanno parte al ritiro estivo. Anche Matteo Brunori, Lund, Appuah e Buttaro, rientrati dai rispettivi prestiti, sono destinati a lasciare nuovamente Palermo. Per Aljoša Vasić, Giacomo Corona e Sebastiano Desplanches è invece previsto un nuovo prestito per favorirne la crescita, mentre Diakité e Nikolaou faranno rientro dalle rispettive esperienze fuori dalla Sicilia.