Repubblica: “Estevez con Hernani. Il Palermo si regala un centrocampo super”

Il Palermo accelera sul mercato e si prepara a regalare a Filippo Inzaghi i primi rinforzi in vista del ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti è ormai vicino a chiudere due operazioni di spessore per il centrocampo: Hernani e Nahuel Estevez.

Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la trattativa per Hernani è entrata nella fase decisiva dopo il blitz delle ultime ore. I contatti tra Palermo e Monza hanno ridotto al minimo le distanze e la fumata bianca appare ormai imminente. Il centrocampista brasiliano, reduce da una seconda parte di stagione da protagonista con sei gol e il premio di MVP dei playoff, firmerà un contratto biennale con rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di promozione in Serie A.





Per Hernani si tratta anche di un ritorno al fianco di Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato alla Reggina nella stagione 2022/23. Un rapporto che, come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, ha avuto un peso determinante nell’esito della trattativa.

Accanto al brasiliano è sempre più vicino anche Nahuel Estevez. L’argentino, svincolatosi dal Parma dopo quattro stagioni, è pronto a firmare un contratto fino al 2028 e rappresenta il secondo tassello della nuova mediana rosanero.

Il Palermo continua però a lavorare anche per Alessandro Romano. Il centrocampista della Roma resta uno dei principali obiettivi della dirigenza, ma la concorrenza è elevata. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, oltre ai rosanero sono in corsa anche Cagliari e Bologna, mentre i giallorossi puntano a realizzare una plusvalenza entro la chiusura del mese e valutano il cartellino del giocatore intorno ai sette milioni di euro.

Sul fronte offensivo resta caldissima la pista che porta a Zito Luvumbo. Il Cagliari è disponibile alla cessione dell’esterno angolano, valutato circa quattro milioni di euro, mentre il Palermo continua a lavorare sulla formula del trasferimento, preferendo un prestito rispetto all’acquisto immediato. I rosanero avrebbero inoltre superato la concorrenza del Maiorca, interessato a riportare il giocatore nella Liga.

Per le corsie esterne rimangono monitorati Rui Modesto e Paulo Azzi. Il primo è rientrato all’Udinese dopo il prestito in Sicilia, mentre il secondo continua a piacere al Palermo, anche se il Modena ha intensificato il proprio pressing e il calciatore sarebbe attratto dall’idea di tornare in Emilia.

Capitolo difesa. Matteo Cocchi resta tra i giovani osservati dal Palermo, ma sul terzino dell’Inter è piombato con decisione anche il Catanzaro. Nel frattempo Tommaso Cassandro continua a occupare una posizione di rilievo nella lista degli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato.

Infine, come ricorda Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, è già fissato il primo impegno ufficiale della stagione: il Palermo debutterà in Coppa Italia il 17 agosto alle 21:15 allo stadio Renzo Barbera contro il Lecce.