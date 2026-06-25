Gazzetta dello Sport: “Palermo show”

Le panchine della Serie B sono ormai vicine a essere tutte assegnate, mentre il mercato entra sempre più nel vivo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, uno dei club più attivi resta il Palermo, che continua a muoversi con decisione per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi.

Intanto Alessandro “Alino” Diamanti ha ottenuto la licenza Uefa Pro dopo aver discusso a Coverciano la tesi dal titolo “Sana follia”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex fantasista è pronto a firmare sabato con il Cesena. La sottoscrizione del contratto avverrà in modalità digitale, visto che oggi farà ritorno in Australia per poi rientrare in Italia nei primi giorni di luglio.





Ufficiale anche il nuovo corso del Südtirol, che ha annunciato Davide Possanzini con un contratto biennale. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il direttore sportivo Matteo Lovisa sia già al lavoro per rinforzare la squadra, puntando su due profili esperti come Marco Varnier, in uscita dalla Juve Stabia, e Giacomo Stabile, difensore di proprietà dell’Inter reduce dall’ultima stagione al Bari.

Novità anche in casa Sampdoria, dove manca soltanto la risoluzione del contratto di Bernardo Corradi con il Milan prima dell’annuncio ufficiale. Situazione ormai definita anche alla Juve Stabia, pronta ad affidare la panchina a Pietro De Giorgio, mentre Stefano Stefanelli è atteso come nuovo direttore sportivo dopo la conclusione del rapporto con l’Empoli. In Toscana, il candidato a raccoglierne l’eredità è Fabio Artico.

Sempre secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro è vicino ad annunciare Marco Turati come nuovo allenatore. Nel frattempo il direttore sportivo Ciro Polito ha già avviato i contatti con l’Inter per due giovani di prospettiva come Luka Topalovic e Matteo Cocchi, quest’ultimo seguito anche da altri club.

Capitolo mercato. Il Palermo continua a essere protagonista. Dopo aver praticamente definito l’arrivo del centrocampista Hernani e aver impostato una trattativa molto avanzata per l’attaccante Luvumbo, nelle ultime ore il club rosanero ha accelerato anche per il centrocampista argentino Nahuel Estevez, svincolato dopo l’esperienza al Parma. Come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, il Palermo resta una delle società più attive di questa prima fase del mercato estivo e continua a lavorare per consegnare a Inzaghi una rosa sempre più competitiva.