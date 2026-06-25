Corriere dello Sport: “Serie B grandi manovre. Tutte le trattative del giorno”

Le panchine continuano a muoversi, i direttori sportivi cambiano casacca e le trattative iniziano a entrare nella fase decisiva. La Serie B vive giorni di grande fermento con diverse società impegnate a definire i nuovi assetti tecnici in vista della stagione 2026/27. Dal Südtirol alla Juve Stabia, passando per Cesena, Empoli, Avellino e Catanzaro, il mercato entra nel vivo tra ufficialità, accordi e obiettivi.

Il Südtirol ha ufficializzato Davide Possanzini come nuovo allenatore. L’ex tecnico del Mantova ha firmato un contratto biennale e raccoglie l’eredità di Fabrizio Castori. Parallelamente il direttore sportivo Matteo Lovisa lavora per rinforzare la rosa e punta al difensore Marco Varnier, in scadenza con la Juve Stabia e già allenato in passato.





Importanti novità anche in casa Cremonese, che ha definito l’operazione per Tommaso Berti. Il talento classe 2004 lascia il Cesena dopo una stagione da protagonista, chiusa con 4 gol e 7 assist in 38 presenze. Ai romagnoli andrà una cifra vicina ai tre milioni di euro, bonus compresi.

Proprio il Cesena è ormai pronto ad affidare la panchina ad Alessandro “Alino” Diamanti. Manca soltanto l’annuncio ufficiale per l’ex fantasista, che firmerà un contratto annuale con opzione. Nel suo staff dovrebbero esserci Nicola Pozzi, fortemente voluto dal ds Andrea Mancini, Romano Perticone, Federico Agliardi come preparatore dei portieri, oltre alle conferme di Giorgio D’Urbano, Luca Lancioni e Massimo Magrini, mentre Diamanti porterà con sé un match analyst di fiducia.

Movimenti anche in casa Juve Stabia, dove è stata ufficializzata la separazione tra l’Empoli e il direttore sportivo Stefano Stefanelli, pronto a firmare fino al 2028 con il club campano. In panchina è atteso Pietro De Giorgio, ormai vicino alla risoluzione con il Potenza. Intanto le Vespe hanno definito gli acquisti a titolo definitivo dei difensori Andrea Giorgini, Lorenzo Carissoni e Manuel Ricciardi, rispettivamente da Südtirol, Cittadella e Cosenza. Il club, inoltre, resiste all’assalto del Benevento per Marco Bellich e lavora ai rinnovi di Nicola Mosti e Leonardo Candellone.

All’Empoli, invece, cambia lo scenario per la direzione sportiva. Tramontata l’ipotesi Domenico Fracchiolla, il favorito è ora Fabio Artico, reduce dall’esperienza al Cesena e con un passato tra Juventus, Cuneo e Alessandria.

La Carrarese ha ufficializzato il centrocampista Yanis Khafi, che ha firmato un contratto fino al 2030. Il Verona, invece, ha annunciato l’arrivo del centrocampista svizzero Leorat Bega, legato agli scaligeri fino al 2029, mentre la Virtus Entella ha blindato il capitano Ivan Marconi, rinnovando il contratto fino al 2028.

L’Avellino continua a lavorare con la Juventus per costruire un vero e proprio asse di mercato. I biancoverdi sono vicini ai giovani Brando Moruzzi, Giacomo Faticanti, Alessandro Pietrelli ed Emanuele Pecorino, mentre resta viva anche la pista che conduce al centrocampista del Bologna Niklas Pyyhtiä. Operazioni che potrebbero essere formalizzate già nei primi giorni di luglio.

In casa Ascoli il direttore sportivo Patti prepara un mercato mirato, senza rivoluzioni. La difesa ripartirà dalle certezze rappresentate da Marcos Curado e Manuel Nicoletti, ma resta sul tavolo anche l’idea Marco Capuano, svincolato dopo il fallimento della Ternana. A centrocampo si cercano rinforzi per aumentare la qualità della mediana, mentre in attacco sembrano destinati a restare Gabriele Gori e, probabilmente, Mohammed Chakir. Più incerto, invece, il futuro di Simone Corazza, seguito dal Pescara in un possibile intreccio con Antonio Di Nardo.

Prosegue infine la politica verde del Catanzaro, che anche nella prossima stagione continuerà a puntare sui giovani. Il direttore sportivo Ciro Polito sta lavorando con l’Inter per ottenere il difensore Leonardo Bovio, il terzino Matteo Cocchi e il trequartista Luka Topalovic, mentre dal Cagliari potrebbe arrivare l’attaccante Sebastiano Di Paolo, già allenato da Marco Turati a Siracusa. Restano inoltre aperti i dialoghi con la Casertana per Jonas Heinz e Karlo Butic, due profili considerati ideali per rinforzare la rosa giallorossa.