Padova, interesse per Sardo del Milan

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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Il futuro di Jacopo Sardo potrebbe essere lontano dal Milan. Il giovane centrocampista è infatti uno dei profili più seguiti sul mercato di Serie B e, nelle ultime ore, anche il Padova avrebbe manifestato il proprio interesse.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club biancoscudato si è informato sulla situazione del classe 2005, ritenuto un elemento di prospettiva. Al momento non è stata avviata una trattativa, ma i contatti esplorativi potrebbero rappresentare il primo passo in vista di eventuali sviluppi nelle prossime settimane. La concorrenza resta comunque elevata, con diverse società cadette che monitorano da vicino il talento di proprietà del Milan.


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