Carrarese, possibile ritorno di Rubino dalla Fiorentina

Tommaso Rubino e la Carrarese potrebbero ritrovarsi anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il talento di proprietà della Fiorentina è infatti un profilo che il club toscano continua a seguire con attenzione e l’ipotesi di un nuovo trasferimento in giallazzurro sta prendendo quota.

Uno degli aspetti che potrebbe indirizzare l’operazione è la volontà dello stesso calciatore. Rubino, infatti, sarebbe favorevole a tornare a Carrara per proseguire il proprio percorso di crescita, convinto dal progetto tecnico e dalla possibilità di mettersi in mostra sotto la guida di Gabriele Cioffi.



