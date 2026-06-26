Juve Stabia, UFFICIALE: Kassama torna al Trento

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, la Juve Stabia ha comunicato la volontà di non riscattare il cartellino di Sheriff Kassama, arrivato lo scorso gennaio in prestito dal Trento. La cifrà di riscatto previsto dall’accordo di prestito era di 400mila euro, somma che le Vespe hanno deciso di non investire.

Questo il comunicato del club:


“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del difensore Sheriff Kassama, che farà rientro all’A.C. Trento Arrivato a Castellammare nel mercato invernale, Kassama ha collezionato 4 presenze per un totale di 182 minuti disputati. La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento a Sheriff per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colorí gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera professionale”.

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