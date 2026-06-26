Cremonese, UFFICIALE: arriva Berti dal Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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La Cremonese ha ufficializzato, attraverso una nota diffusa sui propri canali, l’acquisto di Tommaso Berti dal Cesena. Il centrocampista approda in grigiorosso per una cifra pari a 2,7 milioni di euro e ha firmato un contratto che lo legherà al club lombardo fino al 30 giugno 2030.

Questo il comunicato del club:


“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cesena FC i diritti alle prestazioni sportive di Tommaso Berti.  Centrocampista di grande qualità e dinamismo, il classe 2004 vanta già una lunga esperienza tra i Professionisti grazie alle 139 partite giocate in maglia Cesena, squadra nella quale è cresciuto a livello giovanile per poi esordire in Serie C a soli 17 anni. Dopo aver vinto il campionato con i bianconeri nel 2023/24 è stato protagonista nelle ultime due stagioni di Serie B registrando 11 assist e 6 gol in 67 presenze, mettendosi in mostra come uno dei migliori giovani della categoria. Oltre ad aver esordito con l’Italia Under 21 nelle gare di qualificazione agli Europei, lo scorso giugno è stato convocato dalla Nazionale maggiore per le sfide amichevoli con Grecia e Lussemburgo.  Benvenuto in grigiorosso, Tommaso!”

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