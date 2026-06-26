Palermo FC, ufficiale il rinnovo con Sicily by Car: sarà ancora Main Partner nella stagione 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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Il Palermo FC e Sicily by Car proseguono insieme. Il club rosanero ha ufficializzato il rinnovo della partnership con l’azienda palermitana, che sarà Main Partner anche per la stagione 2026/27, confermando la propria presenza sul fronte della maglia della Prima Squadra maschile.

Sicily by Car, tra i principali operatori internazionali nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, continuerà inoltre a comparire sul fronte delle maglie della Prima Squadra femminile e di tutte le formazioni del Settore Giovanile, sia maschile sia femminile.


Il presidente di Sicily by Car, Tommaso Dragotto, ha commentato con soddisfazione il rinnovo dell’accordo:

«Anche nella prossima stagione sportiva vogliamo fare strada insieme: essere al fianco del Palermo FC non solo vuol dire sostenere la squadra ma l’intera città in un percorso di riscatto che va ben oltre i risultati sportivi. Siamo pronti a ripartire, affrontando insieme ogni partita, consapevoli dell’impegno, della fatica e delle responsabilità che la squadra dovrà affrontare ma, come dico spesso, noi non molliamo mai!».

Soddisfazione anche nelle parole dell’amministratore delegato rosanero Giovanni Gardini:

«La conferma di Sicily by Car al fianco del nostro Club premia la qualità di un rapporto solido costruito nel corso degli anni. Questa partnership unisce due eccellenze del territorio, accomunate da una forte identità e da una crescente presenza internazionale, nel segno della fiducia reciproca e della condivisione di valori».

Con il rinnovo dell’accordo, Palermo FC e Sicily by Car consolidano una collaborazione ormai storica, confermando la volontà di proseguire insieme il percorso sportivo e di crescita del club rosanero.

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