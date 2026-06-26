TMW: “Monza, il Palermo pensa a Pizzignacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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Il mercato dei portieri in Serie B entra nel vivo e uno dei nomi più caldi è quello di Semuel Pizzignacco. L’estremo difensore del Monza, classe 2001, è finito infatti nel mirino di diversi club cadetti pronti a rinforzare il proprio reparto arretrato.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, su Pizzignacco si registra l’interesse concreto di Palermo, Vicenza e SudTirol. I primi contatti sarebbero già avvenuti, segnale di un mercato in fermento attorno al giovane portiere.


Reduce da una stagione vissuta alle spalle di Demba Thiam al Monza, Pizzignacco potrebbe valutare una nuova destinazione per trovare maggiore continuità e spazio. Il Palermo è alla ricerca di un vice affidabile per Jesse Joronen, mentre Vicenza e SudTirol puntano a rinforzare le rispettive rose con un profilo giovane ma già pronto per la categoria.

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