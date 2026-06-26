Palermo. Joronen rinnova: «Tifosi, anche per la prossima stagione combatteremo insieme»

Dopo l’ufficialità del rinnovo con il Palermo, Jesse Joronen ha voluto mandare un messaggio diretto ai tifosi rosanero attraverso una clip pubblicata sui canali social del club.

Nel video, il portiere finlandese ha scelto parole semplici ma significative, confermando tutto il suo legame con l’ambiente palermitano e con la tifoseria.





«Ciao tifosi rosanero, volevo dirvi una cosa: ieri camminando nel bosco ho di nuovo visto un’aquila e mi ha detto che anche per la prossima stagione combatteremo insieme. Forza Palermo».

Un messaggio particolare, dal tono simbolico ed emozionale, che richiama l’aquila, emblema storico del Palermo e simbolo di appartenenza per tutto il popolo rosanero.