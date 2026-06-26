Palermo, UFFICIALE: Joronen rinnova

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
palermo catanzaro 3-2 (139) joronen

Adesso è ufficiale: Palermo FC e Jesse Joronen proseguiranno insieme. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club rosanero ha comunicato il rinnovo contrattuale del portiere finlandese.

Una notizia che era già nell’aria da diversi giorni e che adesso trova conferma ufficiale, con la società che ha deciso di puntare ancora sull’esperienza e l’affidabilità dell’estremo difensore.


Nel comunicato, il club ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto: “A Jesse le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Non sono stati resi noti i dettagli relativi alla durata del nuovo contratto. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di un accordo annuale con opzione automatica di rinnovo per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A.

Un segnale chiaro della volontà del Palermo di mantenere una base solida e affidabile in vista di una stagione che si preannuncia cruciale per le ambizioni del club.

 

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