Trapani, Antonini guarda a Marsala: chiesto l’Angotta per le gare casalinghe

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Valerio Antonini/ fonte Facebook- ilovepalermocalcio.com

Il Trapani potrebbe disputare le proprie partite interne allo stadio Nino Lombardo Angotta di Marsala. A confermarlo è il presidente granata Valerio Antonini, che ha annunciato di aver inviato una PEC al Marsala 1912 per chiedere la disponibilità dell’impianto.

La situazione nasce dalle difficoltà nei rapporti tra il club e gli enti proprietari e gestori dello stadio Provinciale di Trapani, al centro di una lunga controversia fatta di contenziosi, richieste di sfratto e dispute economiche. Antonini ha parlato di una «gestione ostile» nei confronti della società, criticando le richieste avanzate dal Libero Consorzio: «Siamo di fronte ad una acclarata gestione ostile nei confronti del Trapani. All’esito della riunione che si è tenuta ieri, il Libero Consorzio ha richiesto somme superiori al milione di euro, il doppio rispetto ai 580.000 euro originari, riportando sul tavolo persino canoni del 2022. Così si gioca con la passione dei tifosi», ha dichiarato il patron granata.


A confermare l’apertura è anche il Marsala 1912. Il presidente Angelo Casa ha infatti spiegato: «Abbiamo ricevuto e accolto l’istanza del Trapani. Naturalmente nelle more di ogni eventuale autorizzazione che il Comune di Marsala richiederà affinché il club granata possa disporre del nostro stadio». Casa ha poi aggiunto: «È una decisione che origina da un assunto che porto avanti sin dal mio arrivo a Marsala: i valori di condivisione del territorio sono primari rispetto alla pur viva, forte e accesa ma sempre sana rivalità sportiva tra queste due importanti piazze calcistiche».

In attesa dei necessari passaggi autorizzativi, l’ipotesi Marsala resta dunque sul tavolo come possibile soluzione per le gare casalinghe del Trapani.

Altre notizie

Antonini contro Giove del Taranto

Repubblica Palermo: “Trapani, prende quota l’ipotesi Capaci: trattativa aperta con l’Athletic Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
4 cessioni entro il 31 agosto: terremoto Lazio

Corriere dello Sport: “Svolta Lotito, compra la Reggina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
4bbad48b-fef0-410c-8dbb-64c2bb19290d

Athletic Club Palermo lancia l’Athletic Summer Experience 2026 con due appuntamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Screenshot 2026-06-15 074828

Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, tre nomi per la panchina: Di Benedetto, Lisuzzo e Pagana”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
taranto

Follia dopo Taranto-Gladiator: invasione di campo e calciatori aggrediti, interviene la polizia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
Screenshot 2026-06-12 074041

Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, si chiude l’era Ferraro: tre nomi per il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
perinetti

Perinetti: «Spero sia l’anno del Palermo. Ferraro? Lascia l’Athletic»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
ferraro athletic

Athletic Palermo, vertice per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
30a6dd38-32da-4c26-8dca-ec65d4597e52

L’Athletic Club Palermo riparte da Clemente

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
9057451_09101257_bandecchi_08

Ternana, Bandecchi prepara la ripartenza: «La squadra si chiamerà Ternana Bandecchi Stefano»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
perinett

Perinetti sbarca su Instagram: «Cambia il calcio ma non la passione per questo sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
bortolo-mutti-bc14cf4a-5b9e-4819-960f-901d81ee59b-resize-750

Mutti incorona Perinetti: «Potrebbe essere la persona giusta da cui far ripartire il Bari»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026

Ultimissime

Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, Antonini guarda a Marsala: chiesto l’Angotta per le gare casalinghe

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Schermata 2025-07-28 alle 12.04.33

Mantova, Di Maggio nel mirino: biancorossi in pole per il centrocampista dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
719150818_1443072237844784_7072249567656652081_n

Südtirol, ufficiale l’arrivo di Matteo Lovisa come nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Immagine

Palermo, oltre 10mila euro raccolti all’asta benefica: la maglia dedicata ad Alessia donata al Museum

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
bedin (1)

Serie B, firmato il nuovo Accordo Collettivo con l’AIC: validità triennale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026