Mantova, Di Maggio nel mirino: biancorossi in pole per il centrocampista dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
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Il Mantova guarda al futuro e punta su uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club virgiliano è concretamente sulle tracce di Luca Di Maggio, centrocampista rientrato all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Padova.

La società lombarda sarebbe attualmente la più vicina a superare la concorrenza di diverse squadre di Serie B interessate al classe 2005. L’operazione dovrebbe svilupparsi ancora una volta sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo, formula che consentirebbe al giovane talento nerazzurro di proseguire il proprio percorso di crescita con continuità.


Dopo la positiva parentesi vissuta a Padova, Di Maggio è pronto a una nuova sfida e il Mantova sembra intenzionato a fare sul serio per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima stagione.

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