Südtirol, ufficiale l’arrivo di Matteo Lovisa come nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
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L’FC Südtirol ha annunciato ufficialmente la nomina di Matteo Lovisa come nuovo direttore sportivo del club. Il dirigente friulano, classe 1995, ha firmato un contratto triennale con la società altoatesina e sarà chiamato a guidare la costruzione del progetto sportivo biancorosso fino al 30 giugno 2029.

Di seguito il comunicato integrale diffuso dal club:


“L’FC Südtirol comunica che Matteo Lovisa assume l’incarico di direttore sportivo del club. Il trentenne dirigente friulano ha sottoscritto un contratto triennale, con decorrenza immediata, che lo lega alla società biancorossa fino al 30 giugno 2029.

«Siamo particolarmente soddisfatti e orgogliosi che Matteo Lovisa abbia scelto l’FC Südtirol, nonostante l’interesse manifestato da numerosi altri club. La nostra volontà è quella di ringiovanire la rosa della prima squadra e siamo lieti di intraprendere questo percorso insieme a un direttore sportivo giovane e preparato», sottolinea il Presidente biancorosso Gerhard Comper. «Con Matteo Lovisa accogliamo una figura moderna, ambiziosa e altamente qualificata, che incarna pienamente i valori e la visione futura della nostra società. Le sue competenze, la passione per il calcio e la capacità di valorizzare i giovani talenti ci hanno convinto sotto ogni profilo. Siamo certi che saprà offrire un contributo significativo alla crescita e allo sviluppo della squadra».

«In prima linea desidero ringraziare il Presidente, il Consiglio di amministrazione e l’Amministratore delegato per la fiducia accordatami. Ho scelto l’FC Südtirol per la qualità del progetto e per l’ambizione della società di crescere in modo costante nel tempo. L’accordo triennale sottoscritto rappresenta una chiara testimonianza della visione programmatica e lungimirante del club, che mi consente di pianificare in modo efficace i prossimi sviluppi della squadra”, ha dichiarato il nuovo direttore sportivo Matteo Lovisa. “Il primo anno comporta inevitabilmente un livello di complessità più elevato, nel quale è necessario costruire nuove certezze e apportare valore in termini di patrimonio e prospettive future del club. Sarà fondamentale avere pazienza, ma siamo pienamente convinti del percorso che intendiamo intraprendere. È importante avviare questo nuovo ciclo con entusiasmo e con idee chiare e condivise».

L’FC Südtirol rivolge a Matteo Lovisa un caloroso benvenuto, con la convinzione di poter condividere un percorso ricco di soddisfazioni.”

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