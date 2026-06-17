Palermo, oltre 10mila euro raccolti all’asta benefica: la maglia dedicata ad Alessia donata al Museum

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
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Un’iniziativa che unisce solidarietà e memoria. Attraverso i propri canali social, il Palermo ha annunciato il successo dell’asta benefica delle maglie indossate nella sfida contro il Catanzaro, caratterizzate dalla patch dedicata ad Alessia. L’iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 10 mila euro, che saranno devoluti ad ASLTI ODV – Liberi di crescere, associazione impegnata nel sostegno ai bambini e alle famiglie che affrontano percorsi di cura complessi.

Tra le maglie più richieste dai tifosi e dai partecipanti all’asta c’è stata quella di Jacopo Segre. L’aggiudicatario ha deciso di compiere un ulteriore gesto di generosità, donando la casacca al Palermo Museum. La consegna è avvenuta alla presenza di Maria Concetta, mamma di Alessia, in un momento carico di emozione.


La maglia entrerà così a far parte dei cimeli custoditi allo stadio Renzo Barbera, diventando un simbolo permanente di una storia che ha saputo unire la comunità rosanero nel ricordo e nella solidarietà. Come sottolineato dal club, da oggi e per sempre tra i cimeli della storia del Palermo ci sarà anche un pezzo di Alessia.

 

 

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